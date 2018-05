Em SP: evento debate tecnologia, sociedade e futuro com exibição de filmes icônicos

(Foto: reprodução/vídeo) Cena do filme ‘Ela’

De 26 de junho a 5 de agosto rola em São Paulo, no CCSP, o evento Hello Cinema, que exibirá filmes com temáticas que envolvem tecnologia, sociedade e futuro. Também haverá bate-papos para refletir sobre os assuntos relacionados aos longas, além de oficinas para crianças e adolescentes. Tudo grátis.

Neste sábado, 26, será exibido o filme Ela, de Spike Jonze, que mostra a relação do personagem Theodore (Joaquim Phoenix) com um sistema operacional pelo qual acaba se apaixonando. Na sequência, ocorre o debate Conexões e o Futuro do Amor: Lógica ou Emoção? para discutir o tema.

Nos próximos meses serão exibidos A Origem, Encontros e Desencontros e Blade Runner. O projeto faz parte da plataforma #hellocidades, da Motorola, que prega a ideia de deixar o celular de lado e curtir os eventos que estão rolando na cidade.

As atividades começam a partir das 14h, com entrada gratuita e sujeita a lotação. A

próxima edição acontece no dia 17 de junho.

A programação completa e serviço podem ser encontrados no site: www.hellomoto.com.br.

Fonte: Vírgula UOL