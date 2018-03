Em show solo, Eddie Vedder proíbe uso de celulares. E público obedece

(Foto: reprodução/Instagram @pearljam_lovers)

Ao entrar no Citibank Hall, em São Paulo, logo se lia nos telões que era extremamente proibido usar câmeras fotográficas, celulares e tablets no recinto. Ou seja, nada de fotografar ou filmar o show solo que Eddie Vedder, vocalista do Pearl Jam, faria no palco na noite de quarta, 28.

O clima da apresentação era totalmente intimista, e por isso a exigência. Antes de iniciar, uma moça da equipe de Vedder se dirigiu ao microfone e falou: “Por favor, guardem seus celulares e não fotografem ou filmem o show. Não sejam igual ao Trump”. O público riu, mas entendeu o recado.

Durante o concerto, quem ousasse levantar o celular para tirar uma foto, ou mesmo mandar uma mensagem no whats, era logo reprimido(a) pelos funcionários da casa, que estavam fazendo vista grossa com o pedido da equipe do músico. Sendo assim, com toda a pressão, as pessoas obedeceram e curtiram o show de um jeito como há tempos não faziam, sem vida virtual. Tinha até quem colocava o celular embaixo da cadeira para ver as horas. Tudo para não atrapalhar a performance do vocalista.

(Foto: reprodução/ Instagram @sanandrade)

Na primeira noite (Vedder ainda se apresenta nesta quinta, 29, e sexta, 30, com ingressos esgotados), o cantor tocou músicas de sua carreira solo, fez versões para algumas do Pearl Jam e se aventurou em covers de lendas que admira, como Bob Bylan, Tom Petty, The Clash, Nine Inch Nails e John Lennon. Sempre sozinho ao palco, alternando entre guitarra, violão e piano.

“Estou triste. Ainda não acredito que Tom Petty se foi. O mantenho sempre por perto tocando suas músicas, o que às vezes me faz sentir ainda muita saudade”, disse ele em português, lendo uma ‘cola’ no papel.

Com tantas homenagens, faltou uma, e das mais importantes: a de Chris Cornell, que se suicidou em 2017 e era muito amigo do vocalista do Pearl Jam. Seu nome não foi mencionado em nenhum momento e suas músicas sequer tocadas no show. Mas, Vedder avisou: “As músicas de hoje serão sobre perdas, e não falo sobre futebol. Desde a última vez em que estive aqui, há três anos, perdi pessoas próximas, heróis e meu irmão”.

Para bom entendedor, meia palavra basta.

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Fonte: Vírgula UOL