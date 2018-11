Em show em São Paulo, Noel Gallagher espanta chuva tocando hits do Oasis

(Foto: Marta Ayora) Noel Gallagher’s High Flying Birds

Nesta noite chuvosa de quinta, 8, o rock britânico de Noel Gallagher’s High Flying Byrds encontrou o indie pop de Foster The People no Summer Break Festival, na Arena Anhembi, em São Paulo. O local que comporta 25 mil pessoas estava longe de estar cheio, mas quem foi se divertiu com as duas atrações internacionais. E também se molhou muito.

Durante o show do Foster The People, a chuva não deu trégua. Mas, nem por isso o público desanimou um segundo sequer. E nem a banda que entregou um concerto enérgico que variava entre músicas indie rock guitarreiras e outras de batidas eletrônicas.

Além do hit Pumped Up Kicks, também tocaram um cover inusitado: Blitzkrieg Bop, dos Ramones. Ao final, o vocalista Mark Foster ergueu uma ‘cola’ em papel e leu em bom português para o público: “Politicamente, está ruim no Brasil e no mundo. As coisas vão passar e tudo vai ficar bem. Nós só precisamos viver as nossas vidas com amor”. Um fofo.

Quando Noel Gallagher e sua banda subiram ao palco, o tempo abriu imediatamente. Não caiu nem mais uma gota de chuva sequer. Foi o tempo perfeito para o ex-Oasis apresentar músicas de seus três discos solos e também de sua antiga e famosa banda. “Um dia de chuva no Brasil? Ninguém tinha me avisado disso”, brincou o cantor e guitarrista ao microfone. Meio ranzinza e meio carismático.

Do Oasis, o irmão Gallagher mais velho tocou Little By Little, Whatever, Half The World Away, Go Let It Out e as tão esperadas Wonderwall e Don’t Look Back in Anger, que foram cantadas em uníssono e filmadas por milhares de celulares. Para fechar, uma versão de All You Need Is Love, dos Beatles, sem dúvida a sua maior inspiração musical.

Confira como foi:

Noel Gallagher's High Flying Birds

Créditos: Marta Ayora

Foster The People

Créditos: Marta Ayora

Noel Gallagher's High Flying Birds

Créditos: Marta Ayora

Foster The People

Créditos: Marta Ayora

Noel Gallagher's High Flying Birds

Créditos: Marta Ayora

Noel Gallagher's High Flying Birds

Créditos: Marta Ayora

Noel Gallagher's High Flying Birds

Créditos: Marta Ayora

Foster The People

Créditos: Marta Ayora

Foster The People

Créditos: Marta Ayora

Noel Gallagher's High Flying Birds

Créditos: Marta Ayora

Foster The People

Créditos: Marta Ayora

Noel Gallagher's High Flying Birds

Créditos: Marta Ayora

Foster The People

Créditos: Marta Ayora

Noel Gallagher's High Flying Birds

Créditos: Marta Ayora

Foster The People

Créditos: Marta Ayora

Noel Gallagher's High Flying Birds

Créditos: Marta Ayora

Foster The People

Créditos: Marta Ayora

Noel Gallagher's High Flying Birds

Créditos: Marta Ayora

Foster The People

Créditos: Marta Ayora

Noel Gallagher's High Flying Birds

Créditos: Marta Ayora

Noel Gallagher's High Flying Birds

Créditos: Marta Ayora

Noel Gallagher's High Flying Birds

Créditos: Marta Ayora

Foster The People

Créditos: Marta Ayora

Foster The People

Créditos: Marta Ayora

Noel Gallagher's High Flying Birds

Créditos: Marta Ayora

Foster The People

Créditos: Marta Ayora

Noel Gallagher's High Flying Birds

Créditos: Marta Ayora

Foster The People

Créditos: Marta Ayora

Noel Gallagher's High Flying Birds

Créditos: Marta Ayora

Foster The People

Créditos: Marta Ayora

Fonte: Vírgula UOL