Em Sergipe, caminhoneiros deixam acostamento da BR 101

Os caminhoneiros que estavam estacionados em vários pontos no acostamento da BR 101, no trecho que passa por Sergipe, deixaram esses locais ainda na tarde de ontem (25), após notificação de decisão judicial para que liberassem as margens da rodovia e evitassem o estreitamento da pista. Um desses pontos desbloqueados estava no quilômetro 183, no município de Umbaúba.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no estado, os caminhoneiros estão estacionados nas chamadas áreas de segurança, como pátios dos postos de combustíveis. Os manifestantes estão também permitindo que caminhões com carga viva, medicamentos e insumos hospitalares sigam viagem.

Apesar disso, a frota de transporte coletivo de Aracaju sofreu redução de 50% neste fim de semana por causa dos baixos estoques de diesel. As aulas nas escolas da rede pública estadual e na Universidade Federal de Sergipe estão suspensas, e a maioria dos postos está sem combustível.

