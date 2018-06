Em São Paulo: show de Criolo e Mano Brown é a parceria que dá certo

(Foto: Marta Ayora) Criolo e Mano Brown

Leia mais5 Seconds of Summer se reinventa em ‘Youngblood’: ‘É nosso álbum …Jota Quest sobre era digital: ‘Internet aproximou fãs e …

Os maiores nomes do rap nacional, Criolo e Mano Brown, provaram que juntos são mais fortes ainda. Verdadeiros ‘monstrões’ da nossa música. Nessa sexta, 15, os dois fizeram o primeiro show conjunto da turnê no Espaço das Américas, em São Paulo, e mostraram o porque essa parceria dá tão certo.

Quem foi achando que Criolo apresentaria músicas samba de seu mais recente trabalho, Espiral de Ilusão, e Brown de seu setentista e ‘grooveiro’ álbum solo Boogie Naipe, acho errado. Foi só hits. Pedrada atrás de pedrada.

Acompanhado por Ice Blue, Brown cantava os maiores hinos dos Racionais MC’s, e Criolo mandava suas grandiosas canções que moldaram o gênero nessa última década. Imagine Jesus Chorou, Grajauex, Mágico de Oz, Subirusdoistiuzin, Nego Drama, Lion Man, Fórmula Mágica da Paz, Bogotá, Diário de um Detento e Não Existe Amor em SP tudo junto e misturado? É o setlist supremo do rap BR .

Confira como foi:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Criolo e Mano Brown em São Paulo

Créditos: Marta Ayora

Mais galerias

Nova fase de MC Melody

Daniela Mercury e IZA em ‘Brahma: O Hino da #Torcida N1’

Palco Red Bull Music no João Rock

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Nova fase de MC Melody

Daniela Mercury e IZA em ‘Brahma: O Hino da #Torcida N1’

Palco Red Bull Music no João Rock

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1283300’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL