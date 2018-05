Em São Paulo, Luciana Gimenez tieta Harry Styles: ‘Adorei’

(Foto: reprodução/ Instagram)

Leia maisHarry Styles faz pausa em show de São Paulo ao ver fã passar …Justin Bieber promete deixar cabelo crescer até os pés

Nesta terça, 29, a apresentadora Luciana Gimenez aproveitou que Harry Styles estava em São Paulo para se apresentar no Espaço das Américas e o tietou nos bastidores do show.

Em seu Instagram, a artista postou uma foto ao lado do ex-One Direction e escreveu: “Foi adorável encontrar vocês. Adorei. Boa noite Brasil. Bom dia @harrystyles“.

Veja o post:

(Foto: reprodução/ Instagram)

Confira fotos do show:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

harry-styles-sao-paulo-11

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

harry-styles-sao-paulo-10

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

harry-styles-sao-paulo-11

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

harry-styles-sao-paulo-10

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Harry Styles em São Paulo

Créditos: reprodução/Instagram

Mais galerias

Posts mais bombados de Wesley Safadão no Instagram

Bruce Dickinson, do Iron Maiden, no VTEX Day 2018

Rihanna na Vogue 2018

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Posts mais bombados de Wesley Safadão no Instagram

Bruce Dickinson, do Iron Maiden, no VTEX Day 2018

Rihanna na Vogue 2018

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1281454’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL