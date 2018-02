Em Salvador, Anitta posta foto com adesivo nos seios

Reprodução/Instagram Anitta com adesivo nos seios

Adivinha que começou o Carnaval quebrando a internet? Ela mesma, Anitta. Usando um “pastie burlesco”, que é um adesivo sobre os seios, ela mostrou estar à vontade em Salvador

Nesta sexta, a rainha do pop BR na atualidade põe o seu bloco na rua. Anitta alugou uma casa na capital baiana. Na quinta, ela postou um vídeo com Jojo Todynho na piscina.

Cleo Pires, Mariana Ximenes, e Bruna Linzmeyer estão entre as famosas que já usaram o acessório, fazendo com que o acessório fosse chamado de “hit” do verão.

