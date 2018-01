Em programa, Débora Nascimento e José Loreto arrasam no rebolado ao som de ‘Vai, Malandra’

(Foto: reprodução/vídeo)

Leia maisEllen Rocche usará fantasia ‘coberta’ no Carnaval, após perder 12 …Oprah Winfrey tem mansão atingida por lamaçal após forte …

Nesta sexta, 12, os atores Débora Nascimento e José Loreto, que estão à espera da primeira filha, Bella, mostraram que têm sintonia não só no amor, mas também na pista de dança. No programa Encontro com Fátima Bernardes, o casal caiu no funk ao dançar Vai, Malandra, de Anitta. E, arrasaram!

A performance começou apenas com Loreto, que mostrou o maior gingado e rebolou até o chão. Então, o ator ‘laçou’ Débora e a trouxe para o meio da pista, que, mesmo grávida de 6 meses mostrou o maior gingado e foi com o marido até o fim da música.

Assista ao momento clicando no link. Que casal <3.

Casais que se formaram nos bastidores das novelas

1 de 14

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Camila Queiroz e Klebber Toledo

Tudo começou durante as gravações de “Êta Mundo Bom”. A relação evoluiu e Camila e Klebber acabam de anunciar que estão noivos <3

Créditos: Divulgação

Taís Araújo e Lázaro Ramos

Melhor casal da televisão brasileira? Sem dúvida! Taís e Lázaro começaram tudo em 2006, nos bastidores de “Cobras e Lagartos”

Créditos: Divulgação

Murilo Benício e Débora Falabella

Murilo e Débora oficializaram o romance durante as gravações de “Avenida Brasil”. Estão juntos até hoje

Créditos: Divulgação

Tarcísio Meira e Glória Menezes

Juntos há mais de 50 anos, Tarcísio e Glória se conheceram nas gravações de “As Feiticeiras de Salém”, em 1960

Créditos: Divulgação

Camila Pitanga e Igor Angelkorte

Apesar de trabalharem em núcleos diferentes,m Camila e Igor se apaixonaram durante as filmagens de “Babilônia” e não se desgrudaram mais

Créditos: Divulgação

Débora Nascimento e José Loreto

A paixão dos personagens de Débora e José em “Avenida Brasil” resistiu e se transformou em realidade, com direito a casamento secreto e muitas declarações amorosas!

Créditos: Divulgação

Vladimir Brichta e Adriana Esteves

O casal se conheceu nos bastidores de “Coração de Estudante”, em 2002, mas o romance só foi vingar em 2003, nas gravações de “Kubanacan”

Créditos: Divulgação

Daniel de Oliveira e Sophie Charlotte

O romance entre Daniel e Sophie começou durante as filmagens de “O Rebu”. De lá para cá, os pombinhos juntaram as escovas e se tornaram pais de Otto, fruto da relação

Créditos: Divulgação

Bruno Ferrari e Paloma Duarte

Bruno e Paloma se apaixonaram nos bastidores de “Cidadão Brasileiro”, da TV Record, em 2006.

Créditos: Divulgação

Julia Lemmertz e Alexandre Borges

Julia e Alexandre ficaram juntos por mais de 20 anos. Eles se conheceram em 1993, nas filmagens de “Guerra sem Fim”. Separados, hoje eles são apenas bons amigos

Créditos: Divulgação

Glória Pires e Fábio Júnior

Lembra desse casal? Glória e Fábio se conheceram e se apaixonaram na gravação da novela “Cabocla”. Eles são pais de Cléo Pires

Créditos: Divulgação

Leticia Spiller e Marcelo Novaes

Como esquecer de Raí e Babalu? Letícia e Marcelo se apaixonaram nos bastidores de “Quatro por Quatro”. Hoje também são bons amigos

Créditos: Divulgação

Claudia Raia e Edson Celulari

Juntos também por mais de 20 anos, Claudia e Edson se conheceram nas filmagens de “Deus nos Acuda.

Créditos: Divulgação

Paloma Bernardi e Thiago Martins

Paloma e Thiago se conheceram nas gravações de “Insensato Coração”. Eles terminaram há alguns dias.

Créditos: Divulgação

Mais galerias

Famosos

Inspire-se nos biquínis das famosas para o Verão 2018

Famosos

Ellen Rocche

Famosos

Do fundo do baú! 20 celebridades em fotos antigas

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL