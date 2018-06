Em prisões clandestinas, detentos denunciam estupro e tortura no Iêmen

Estupro, choque nas partes íntimas e pedras penduradas nos testículos estão entre as práticas de violência relatadas

Prisioneiros de cadeias clandestinas no Iêmen reportaram abuso sexual em massa em desenhos e cartas. As prisões são controladas por oficiais do Emirados Árabes Unidos, acusados de serem os autores dos atos de violência. Segundo relatou o Independent, oficiais mandam os prisioneiros deitarem no chão, em fila, e vasculham a cavidade anal dos detentos. Quem resiste à “checagem” é atacado por cachorros da cadeia.

Detentos denunciaram estupro, sessões de choque nas partes íntimas e que os oficiais penduram pedras aos testículos dos presos. A guerra civil no Iêmen já dura três anos e pessoa são detidas sem julgamento ou investigação criminal.

Fonte: Vírgula UOL