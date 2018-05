Em penúltimo ranking antes da Copa, Brasil mantém segunda posição

A seleção brasileira masculina se mantém em segundo lugar no ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa), atrás apenas da Alemanha. A lista divulgada hoje (17) é a penúltima antes do início da Copa do Mundo da Rússia, que começa em 14 de junho.

O próximo ranking será divulgado uma semana antes do início da competição, em 7 de junho. As 47 primeiras colocações da lista mantiveram-se inalteradas em relação a abril. Abaixo do Brasil, aparecem as seleções da Bélgica (3º), Portugal (4º), Argentina (5º), Suíça (6º), França (7º), Espanha (8º), Chile (9º), Polônia (10º), Peru (11º), Dinamarca (12º), Inglaterra (13º), Tunísia (14º), México (15º), Colômbia (16º), Uruguai (17º), Croácia (18º), Holanda (19º) e Itália (20º).

Dos 20 primeiros colocados, o Chile, a Holanda e a Itália estão fora da Copa do Mundo. Dos times que participarão da competição, apenas a Arábia Saudita mudou sua colocação em relação ao ranking de abril, ao subir da 70ª para a 67ª posição. Apesar disso, os sauditas continuam sendo os participantes da Copa com pior desempenho na lista.

Veja a posição, no ranking da Fifa, das equipes que participarão da competição:

1º Alemanha

2º Brasil

3º Bélgica

4º Portugal

5º Argentina

6º Suíça

7º França

8º Espanha

10º Polônia

11º Peru

12º Dinamarca

13º Inglaterra

14º Tunísia

15º México

16° Colômbia

17º Uruguai

18º Croácia

22º Islândia

23º Suécia

25º Costa Rica

28º Senegal

35º Sérvia

36º Irã

40º Austrália

42º Marrocos

46º Egito

47º Nigéria

55º Panamá

60º Japão

61º Coreia do Sul

66º Rússia

67º Arábia Saudita

Fonte: Agência Brasil