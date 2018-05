Em novo erro, dois homens aparecem em cena de ‘Segundo Sol’

Erro em Segundo Sol

Leia maisAriana Grande responde tuíte que a culpa por acidente sofrido …Juliana Paes vê capa de revista com Marina Ruy Barbosa e brinca: …

Mais um erro chamou a atenção da internet e dos telespectadores de Segundo Sol, nova novela da TV Globo, na última quarta (23).

Em cena entre os personagens Roberval (Fabrício Boliveira) e Laureta (Adriana Esteves), quando a vilã se prepara para roubar o cofre da casa do amante. Ao fundo, dois homens aparecem, que seriam o câmera e seu auxiliar.

Para quem não se lembra, um erro em que um homem aparece deitado em um barco durante uma cena de Beto Falcão (Emílio Dantas) já aconteceu logo no começo da trama.

Fonte: Vírgula UOL