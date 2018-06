Em nova fase, MC Melody está loira e deixa falsete no passado

(Foto: reprodução/ Instagram) MC Melody

Leia maisDaniela Mercury e Iza lançam clipe da Copa: ‘Seleção precisa de …Shia LaBeouf aparece irreconhecível em gravação de novo filme

Sabe aquela MC Melody que conhecemos, que faz paródias e as termina usando um falsete bem agudo? Ficou no passado. Agora, o foco da cantora de 11 anos, junto de seu pai e empresário MC Belinho, é se profissionalizar.

Em sua nova fase, Melody está loira, de cabelos longos e toda produzida. Na música Vai rebola, lançada recentemente, o famoso falsete, que é sua marca registrada, foi limado. Sem dó. Não existe na canção.

O clipe de Vai Rebola já possui mais de 5 milhões de visualizações no Youtube, apontando ser um sucesso. Será que teremos uma nova Anitta?

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

MC Melody

Créditos: reprodução/Instagram

MC Melody

Créditos: reprodução/Instagram

MC Melody

Créditos: reprodução/Instagram

MC Melody

Créditos: reprodução/Instagram

MC Melody

Créditos: reprodução/Instagram

MC Melody

Créditos: reprodução/Instagram

MC Melody

Créditos: reprodução/Instagram

MC Melody

Créditos: reprodução/Instagram

MC Melody

Créditos: reprodução/Instagram

MC Melody

Créditos: reprodução/Instagram

Mais galerias

Daniela Mercury e IZA em ‘Brahma: O Hino da #Torcida N1’

Palco Red Bull Music no João Rock

Onde ouvir música em Orlando

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Daniela Mercury e IZA em ‘Brahma: O Hino da #Torcida N1’

Palco Red Bull Music no João Rock

Onde ouvir música em Orlando

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1283081’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL