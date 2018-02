Em Miami, Anitta elogia novela ‘Rebelde’ e diz: “Queria ser Dulce Maria”

Divulgação Larissa de Macedo Machado

Anitta está em Miami, nos Estados Unidos! A cantora concedeu uma entrevista a uma rádio hispânica e falou sobre a novela mexicana Rebelde, que foi um verdadeiro sucesso no Brasil.

A radialista perguntou se Anitta acompanhava a novela. “Sim, no Brasil é muito famoso. Era muito, muito, muito popular!”, afirmou a funkeira. Em certo momento, a apresentadora canta Y soy Rebelde, tema de abertura da trama.

Reprodução Dulce Maria como Roberta

Anitta, então, dispara: “Dessa eu não gostava tanto, mas gostava de Enseñame a quererte un poco mas…’, não lembro de toda a canção, mas eu queria ser Dulce Maria. Roberta! A mais rebelde de todas!”, completou.

Fonte: Vírgula UOL