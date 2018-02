Em Miami, Anitta circula com bolsa em formato de rádio que custa R$ 23,9 mil

Reprodução Anitta

Anitta está em Miami, onde faz show na próxima quinta-feira (22). Na última terça-feira (19), a cantora concedeu uma série de entrevistas em solo norte-americano e circulou com uma bolsa linda em formato de rádio.

A peça é da grife Dolce & Gabana e custa €5.950, cerca de R$ 23,9 mil, no site da marca. E para quem pensa em compra uma igualzinha, não vai poder. A bolsa está esgotada.

Reprodução/Instagram Anitta

Anitta para Marie Claire

Anitta

Anitta

Anitta

Anitta

Anitta

Anitta

Anitta

Anitta

Fonte: Vírgula UOL