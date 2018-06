Em jantar para amigos, homem serve carne do seu próprio pé amputado

Um homem fez um jantar especial para seus amigos e incluiu no cardápio um prato bizarro: carne assada do seu próprio pé.

A história começou quando, há três semanas, ele teve um pé amputado após um grave acidente de moto. Os médicos disseram que ele não voltaria a andar e ele preferiu não manter o membro. Por leis religiosas, os Estados Unidos permite que pacientes fiquem para si com suas partes amputadas para que sejam enterradas, segundo informou o tabloide The Mirror.

Identificado no site Reddit como IncrediblyShinyShart, o americano postou fotos do jantar e contou detalhes sobre a preparação dos pratos.

“Eu e meus amigos sempre fizemos piada sobre a possibilidade de comer carne humana. E a oportunidade chegou”, ele escreveu. Ao todo, 11 pessoas foram convidadas para o evento que teve tacos de carne, torta de maçã, bolo de chocolate e drinques. A carne do pé foi cortada em tiras, marinada de um dia para o outro e cozida com cebola, pimentão, sal, suco de limão e pimenta. Depois, servida com tortilhas de milho.

Após o jantar, o homem fez ainda um enterro simbólico da parte restante do pé amputado.

O churrasco mais bizarro do mundo

Fonte: Vírgula UOL