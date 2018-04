Em estreia na SPFW, Anitta canta no desfile da Água de Coco

Anitta na SPFW em imagem do Instagram da FFW

Leia maisEm entrevista nos EUA, Anitta afirma: “Eu era a única mulher …

Anitta fez sua estreia na passarela da SPFW (São Paulo Fashion Week) neste sábado (21)). A cantora abriu e encerrou o desfile de moda praia da Água de Coco, cantando ao vivo a trilha da apresentação.

A popstar número um do Brasil abriu o desfile às 13h10 com Sandália de Prata, de Ary Barroso. Durante o desfile, a trilha foi composta por versões de músicas de Anitta.

Para fechar, Anitta interpretou uma versão funk de O Que É o Que É, de Gonzaguinha. Carol Trentini abriu a passarela. A marca mostrou biquínis, maiôs, com muitas estampas e referências ao modernismo, tropicalismo e uma estética que casa brasilidade e minimalismo.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Água de Coco faz desfile com Anitta

Água de Coco faz desfile com Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Água de Coco faz desfile com Anitta

Água de Coco faz desfile com Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Água de Coco faz desfile com Anitta

Água de Coco faz desfile com Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Água de Coco faz desfile com Anitta

Água de Coco faz desfile com Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta no ensaio an tes do desfile

Anitta no ensaio an tes do desfile

Créditos: Reprodução/Instagram

Água de Coco faz desfile com Anitta

Água de Coco faz desfile com Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Água de Coco faz desfile com Anitta

Água de Coco faz desfile com Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Água de Coco faz desfile com Anitta

Água de Coco faz desfile com Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Água de Coco faz desfile com Anitta

Água de Coco faz desfile com Anitta

Créditos: Reprodução/Instagram

Anitta no ensaio an tes do desfile

Anitta no ensaio an tes do desfile

Créditos: Reprodução/Instagram

Mais galerias

Linha do tempo do ‘corpo perfeito’ da mulher

Fátima Bernardes é capa da ‘Boa Forma’

Caesar é o corte de cabelo da vez

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Linha do tempo do ‘corpo perfeito’ da mulher

Fátima Bernardes é capa da ‘Boa Forma’

Caesar é o corte de cabelo da vez

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1278823’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL