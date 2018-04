Em entrevista nos EUA, Anitta afirma: “Eu era a única mulher fazendo música pop no Brasil”

Anitta

Anitta concedeu uma entrevista para o site da Billboard norte-americana e gravou um vídeo em que falava sobre ser a única atração feminina do festival Miami Bash, no último sábado (14).

“Quando eu cheguei aqui, vi que eu era a única mulher. Meu Deus! Mas, quando eu comecei minha carreira no Brasil, eu também era a única mulher fazendo música música urbana, música pop”, disse.

A funkeira também falou sobre o vídeo Indecente e ainda exaltou a parceria com J. Balvin. Confira:



Fonte: Vírgula UOL