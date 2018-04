Em entrevista, Maradona declara apoio a Lula e critica Temer

(Foto: reprodução/Facebook)

Em entrevista ao jornal Clarín, publicada nesta quinta, 5, Diego Maradona comentou sobre o pedido de prisão do ex-presidente Lula: “É uma loucura. O povo brasileiro não pode apoiar que uma pessoa honesta como Lula da Silva seja visto como corrupto número 1, enquanto o traidor Michel Temer foi acusado e poupado”.

O ex-futebolista argentino também disse que essa movimentação política na América Latina é uma tática do presidente norte-americano: “Esse é o joguinho de Donald Trump. Parece que aqui estamos vivendo momentos perigosos. Querem enganar Cuba e Venezuela. A Argentina já foi enganada, Paraguai também. Só faltava o Brasil”.

Sobre a situação política na Argentina, Maradona lamentou: “Me faz muito mal que o presidente, em vez de se colocar ao lado do povo, se põe ao lado de Trump. A qualquer hora, vão tirar a nossa bandeira e colocar a dos EUA no lugar”.

Em 1986, Lula foi eleito deputado federal, o mais votado do Brasil, com mais de 650 mil votos

Créditos: Reprodução

Em 2002, Lula foi o primeiro operário brasileiro a se tornar presidente do Brasil

Créditos: Reprodução

Lula criou projetos populares como Bolsa Família, a valorização do salário mínimo e Minha Casa Minha Vida

Créditos: Reprodução

Em 2005, surgiu o caso Mensalão que abalou companheiros de Lula

Créditos: Reprodução

A consideração de Lula de que a crise de 2008 era apenas uma marolinha para o Brasil gerou polêmica

Créditos: Reprodução

Em 2009, Lula se encontrou com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e foi considerado o político mais popular da Terra

Créditos: Reprodução

Lula foi eleito um dos líderes mais influentes do mundo pela TIME em 2010

Créditos: Reprodução

Em 2010, Lula conseguiu que Dilma Rousseff fosse eleita, a primeira presidenta na história do país

Créditos: Reprodução

Em 2011, Lula comunicou que estava enfrentando tumor na garganta

Créditos: Reprodução

Em 2012, Marcos Valério afirmou que a Portugal Telecom teria pago US$ 7 milhões ao partido de Lula, para facilitar a compra da Telemig, empresa de telecomunicações de Minas Gerais

Créditos: Reprodução

Depois do Mensalão, veio a Operação Lava Jato em 2014, investigação que colocou Lula como parte de um esquema de corrupção gigantesco

Créditos: Reprodução

Em 2015 o juiz Sérgio Moro divulgou uma escuta entre Lula e Dilma Rousseff, que abalou a imagem da presidenta e a levou ao impeachment no final do mesmo ano

Créditos: Reprodução

Em 2017, surgiu ainda o caso do apartamento triplex no Guarujá, considerado um suborno por parte da construtora OAS ao ex-presidente Lula

Créditos: Reprodução

Em julho de 2017, Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e meio por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Créditos: Reprodução

Ele recorreu e teve a pena aumentada para 12 anos e 1 mês de prisão, com efeito imediato

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL