Em duas horas de operação, PRF flagra 325 veículos acima da velocidade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou 325 motoristas conduzindo acima da velocidade permitida durante fiscalização na BR-060, em Brasília, durante o primeiro dia da Operação Dia do Trabalhador. No local, a velocidade máxima permitida é 80 km/h. Os motoristas foram flagrados em duas horas e trinta minutos de fiscalização realizada ontem(27).

A Operação Dia do Trabalhador da PRF reforça a fiscalização em todas as estradas federais que cortam o Distrito Federal e Entorno e visa coibir infrações com alto potencial de causar acidentes graves.

A fiscalização continuará em todo o feriado. A PRF alerta os motoristas que estão pegando a estrada neste feriado que obedeçam as normas de trânsito.

Fonte: Agência Brasil