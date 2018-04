Em documentário, viúva de Elvis Presley diz que ele cometeu suicídio

Leia maisListras, camisas e couro: relembre a moda de Elvis Presley que …Vídeo raro mostra Ozzy ‘interagindo’ com Beatles, Elvis Presley e …

Priscilla Presley, viúva de Elvis, afirmou acreditar que o cantor se suicidou.

Ela deu um depoimento para o documentário “Elvis Presley: The Searcher”, que trata da conexão do artista com Memphis, sua cidade natal. Nele, ela afirma que Elvis “sabia o que estava fazendo”. A morte do cantor, que ocorreu em agosto de 1977, quando ele tinha 42 anos, foi registrada como overdose acidental de medicamentos para emagrecimento.

Entretanto, Priscilla não crê que tenha sido a overdose tenha sido um acidente. “Ele sabia o que estava fazendo e o que poderia acontecer com ele [se ele errasse a dose]”, ela disse. “As pessoas me perguntam o motivo de eu não ter feito nada. Eu, as pessoas próximas a ele falávamos, mas ninguém conseguia obrigar o Elvis fazer nada. Todos tentavam e não tínhamos nenhuma chance com ele”.

Fonte: Vírgula UOL