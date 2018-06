Em dia de vitória do Brasil, Ludmilla e Preta Gil animam 4 mil pessoas na Marina da Glória

(Foto: Virna Santolia) Ludmilla no ‘Torcida Brasil’

[Leiamais] Dessa vez foram as mulheres que comandaram os shows no Torcida Brasil, evento que está rolando durante a Copa do Mundo na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Logo depois da vitória do Brasil sobre a Sérvia, jogo que classificou a seleção para as oitavas de final, nada menos que quatro mil pessoas dançaram muito para comemorar.

A primeira atração a subir ao palco foi o Bloco da Preta. Com um vestido justo e de muito brilho, Preta Gil interagiu com o público puxando um coro contra a homofobia. Ela também promoveu um espetáculo com músicas de muitos ritmos, passando do funk para baladas românticas, axé e terminando com samba.

Depois de um breve intervalo, entrou Ludmilla. Com um maiô ousado, a funkeira não economizou nas danças sensuais. “Hoje foi mais gostoso, porque ganhamos de 2 a 0”, brincou com o placar da partida. Com hits como Danada e Cheguei, Lud levou o público ao delírio e fez a alegria de muitas crianças que estavam na platéia, que passaram boa parte do show tentando imitar suas coreografias.

Tinha mulher bonita também na pista. A atriz Giovana Cordeiro, que fez recentemente a Cléo, na novela O Outro Lado do Paraíso, estava radiante com a vitória do Brasil. “Eu cheguei no segundo tempo. Sou uma torcedora nervosa, gosto até de ver o jogo em casa, porque grito muito. Aqui não foi diferente”, disse ela.

(Foto: Virna Santolia) Giovana Cordeiro no ‘Torcida Brasil’

A comemoração terminou com a tradicional roda de samba do grupo Casuarina.

Esse foi o último dia do Torcida Brasil no Rio de Janeiro. Nos próximos jogos terão três eventos em São Paulo, no Expo Barra Funda (oitavas, quartas e semi) e um evento em Brasília, no CCBB (final). Os ingressos estão à venda pelo site www.ingressocerto.com.

Torcida Brasil é patrocinado pelos cartões Ourocard Visa.

