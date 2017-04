Em dia de atividades intensa, Flamengo faz preparação para o clássico

Feriado é sinônimo de descanso? Não para o Flamengo! Em treino realizado nesta sexta-feira (14), no Ninho do Urubu, o Flamengo deu continuidade aos preparativos para o clássico contra o Botafogo, válido pela fase semifinal do Campeonato Carioca. A comissão técnica rubro-negra coordenou atividades intensas no período da manhã.

Os atletas que iniciaram o jogo da última quarta-feira (12) contra o Atlético-PR, pela Conmebol Libertadores Bridgestone, fizeram trabalhos específicos de recuperação no Centro de Excelência em Performance do Flamengo (CEP FLA), enquanto o restante do grupo realizou exercícios intensos de força antes do treinamento no gramado. Simultaneamente, no Campo 4 do CT, o preparador de goleiros Vitor Hugo comandou treino de agilidade com os homens da posição.

Visando a semifinal do Campeonato Estadual, grupo retomará os treinamentos no CT na próxima segunda-feira (17).