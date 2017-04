Em culto ecumênico, Taques reafirma realização do Auto da Paixão de Cristo em 2018

Em anúncio feito na Casa Civil, nesta segunda-feira (17), durante culto ecumênico realizado no Palácio Paiaguás – o governador Pedro Taques reafirmou o compromisso de realizar o evento Auto da Paixão de Cristo em 2018. O evento religioso reúne líderes dos diferentes segmentos cristãos e vai ser celebrado das 12h30 às 13h, durante uma segunda-feira de cada mês. Participaram do Culto secretários de Estado e servidores públicos.

Taques agradeceu a presença do arcebispo dom Milton Santos na celebração ecumênica e na realização do Auto da Paixão de Cristo 2017. “Agradeço a participação do dom Milton na celebração deste culto e no apoio para o Auto da Paixão de Cristo, sem esse apoio e todos os envolvidos essa realização não seria possível. Agradecemos a arquidiocese de Cuiabá e renovamos a realização do Auto da Paixão em 2018”, destacou o governador de Mato Grosso.

O titular da Setas, Max Russi, participou do culto e reforçou o perfil social do evento do Auto da Paixão. Conforme o secretário, a próxima edição deve seguir o mesmo formato, proporcionando acesso à cultura de forma gratuita a população de Mato Grosso. “Queremos valorizar a cultura religiosa e principalmente dar essa oportunidade ao público vulnerável – reeducandos, haitianos e adolescentes do sistema socioeducativo, por exemplo- que participam de oficinas de formação e aprendem um novo ofício e também atuam na peça”, ressaltou Russi.

Dom Milton Santos enfatizou a importância do ato religioso e destacou o Auto da Paixão de Cristo, promovido pelo Governo de MT, como meio de inclusão social. Em 2017, 117 pessoas em situação de vulnerabilidade social foram incluídas na montagem. Todos participaram de oficinas a exemplo de dança e cenografia e ainda atuaram como figurantes.

“O Auto da Paixão marca profundamente a religiosidade de todos. Nós fomos convidados durante sete dias intensos de apresentação, além dos dias de preparação. Essa dinâmica nova (inclusão social) que teve ano passado, foi ainda mais forte esse ano. Um resgate da cidadania. Temos as pessoas do aterro sanitário, os reeducandos, que estão nos atendendo tão bem. Isso marca muito. São atores e atrizes que se preparam e todos tem um papel principal. É um grande mosaico. Agradecemos o Estado pela realização”, disse o Arcebispo dom Milton Santos.

Auto da Paixão de Cristo

Neste ano, o Auto da Paixão de Cristo foi representado em 15 cenas por 346 atores em um espetáculo de uma hora e meia. O evento também gerou renda com a empregabilidade de 900 pessoas, sendo 450 com empregos diretos e 450 indiretos.

O Auto da Paixão de Cristo é coordenado pela Secretaria de Trabalho e Assistência Social e segue o mesmo modelo utilizado no ano passado, inserindo no espetáculo pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Participam também das qualificações trabalhadores do aterro sanitário, indígenas, imigrantes haitianos e constituirão parte do elenco da peça. O projeto também conta com artistas profissionais e amadores.