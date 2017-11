Em Cuiabá, Ciro Gomes diz que Taques decepcionou o povo de MT

Durante participação no encontro estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Cuiabá nesta sexta-feira (24), o presidenciável Ciro Gomes fez duras críticas ao governador Pedro Taques (PSDB). Ao lado do deputado estadual Zeca Viana, Ciro disse que Mato Grosso está decepcionado com o governador Pedro Taques e que os partidos de oposição estão articulando uma candidatura de oposição nas eleições do próximo ano.

“O PDT e o povo de Mato Grosso está decepcionado com o atual governador. Nada do que foi prometido para melhorar a vida da população foi feito. Nós, o PDT, vamos tentar organizar aqui no estado uma grande frente. Precisamos de um governo que ajude este extraordinário pedaço do Brasil, que junto com os demais estados do Centro-Oeste vem carregado o Brasil nas costas há quase duas décadas”, declarou o pré-candidato a presidente do PDT.

Na ocasião, Ciro também lançou a candidatura à majoritária do deputado Zeca Viana, que é presidente estadual do PDT. “O Zeca tem o respaldo do partido e condições de articular essa frente de oposição colocando-se à disposição para disputar o governador ou o cargo de senador nas eleições de 2018″, frisou Ciro Gomes.

Já sobre uma posição reaproximação com o governador Pedro Taques e até apoio a sua reeleição, Ciro Gomes foi enfático ao afirmar que não existe chances de aproximação. “Está totalmente descartada essa possibilidade”. “Eu acho que ele [Pedro Taques], simplesmente, traiu a confiança de pessoas muito importantes. Pessoas que confiaram nele, dentre elas, a maioria do povo do Mato Grosso”.

O presidenciável também criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e questionado sobre a pré-candidatura do deputado federal Jair Bolsonaro (Patriota) a presidente ele disse que o parlamentar é uma “figura estranha”.