Em 86 segundos, este homem fez mais ‘strikes’ do que você na vida inteira

Você já jogou boliche? Eu sim. E nunca vou me esquecer da emoção que senti ao conseguir o meu único strike. Para quem não sabe, esse é o nome dado a jogada em que você consegue derrubar todos os pinos com apenas uma bola.

E difícil de entender como o fato de ver todos aqueles belos pinos caírem pode trazer tanto prazer, não é? Agora, imagina no caso do rapaz desse vídeo, que conseguiu a façanha de realizar 12 strikes no tempo recorde de 86,9 segundos!

O nome da fera é Ben Ketola, de Nova York.

Fonte: Vírgula UOL