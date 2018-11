Elza Soares, Rincon Sapiência e mais revelam segredos de seus hits em websérie

(Foto: divulgação/ Red Bull TV) Elza Soares em ‘Channel by Channel’

Como será o processo de uma grande canção? Qual é o segredo que faz uma música se tornar um hit? Essas questões são respondidas na websérie Channel by Channel, da Red Bull TV que estreou nesta quarta-feira, dia 7.

Na série de seis episódios lançados semanalmente, participam grandes nomes da música brasileira como Elza Soares, Rincon Sapiência, Tulipa Ruiz, Francisco El Hombre, Kiko Dinucci e Boogarins. Em cada capítulo, um artista diferente vai ao Red Bull Music Studios para conversar sobre seu próprio hit.

Na estreia, o baterista Sebastián Piracés-Ugarte e a vocalista Juliana Strassacapa, da Francisco El Hombre, comentaram o processo criativo por trás de Triste, Louca ou Má, uma das faixas mais famosas do grupo gravada há dois anos e que virou até trilha sonora de novela. “Escrevi um texto pensando na minha mãe e nas minhas relações familiares e resolvi mandar por e-mail para a banda”, revela a cantora.

O segundo episódio vai ao ar no dia 14 de novembro e contará com Rincon Sapiência, um dos nomes emergentes do rap nacional atual.

Channel by Channel pode ser assistido no link redbull.com.br/channelbychannel. É só clicar. Não fique de fora.

(Foto: divulgação/ Red Bull TV) Rincon Sapiência em ‘Channel by Channel’

Confira a programação dos episódios:

Dia 7/11 – Episódio 1

Francisco El Hombre desvenda Triste, Louca ou Má, faixa do disco Soltasbruxa, lançada em 2016.

Dia 14/11 – Episódio 2

Rincon Sapiência relembra Ponta de Lança, faixa do disco Galanga Livre, lançada em 2017.

Dia 21/11 – Episódio 3

Elza Soares comenta O Que Se Cala, faixa do disco Deus é Mulher, lançada em 2018.

Dia 22/11 – Episódio extra

Elza Soares fala sobre Dentro de Cada Um, faixa do disco Deus é Mulher, lançada em 2018.

Dia 28/11 – Episódio 4

Fernando Filho e Benke Ferraz, do Boogarins, analisam Lá Vem a Morte, faixa do disco homônimo, lançada em 2017.

Dia 5/12 – Episódio 5

Tulipa Ruiz comenta Tafetá, faixa do disco Dancê, lançada em 2015

Dia 12/12 – Episódio 6

Kiko Dinucci esmiúça Uma Hora da Manhã, canção do disco Cortes Curtos, lançada em 2017

