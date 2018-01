Ellen Cardoso mostra novo visual após separação de Naldo

Reprodução/Instagram Ellen Cardoso, a Moranguinho

Ellen Cardoso, a Moranguinho, mudou o visual e postou no Instagram. A morena agora está com cabelo curto. Desde a separação de Naldo, que foi acusado por ela de agressão, esta é a primeira vez que Ellen voltou a ser notícia nos sites de celebridades.

“Cortei genteeeeee! Para alguns um simples corte de cabelo,para mim uma mudança radical rsrsrs um nascer de novo. As mudanças são necessárias e elas fazem parte do nosso amadurecimento…algumas vezes somos resistentes a mudanças mais quando abrimos as portas para ela percebemos o quanto ficamos presos a pequenos detalhes. Passei toda minha vida de cabelo longo e um simples corte de pontas me deixava triste e arrependida. Mais hoje me sinto tão confiante,segura e feliz por conseguir me desprender das longas madeixas e me abrir ao novo,versátil,moderno,leve,livre,pratico e solto. Enfim gente eu ameiiiiiii e agora não quero outra vida”, escreveu.

Famosas que sofreram assédio sexual

1 de 19

Rita Lee

A cantora foi abusada ainda na infância por um técnico de máquina de costura que estava em sua casa. Ela detalhou o episódio em sua autobiografia. “Quando escrevi como o fato ficou impresso na minha memória, meio que desencantou por si só. A ferida foi curada”, disse ela em entrevista à Folha de SP.

Créditos: Twitter

Lady Gaga

Em 2014, Lady Gaga falou pela primeira vez do estupro sofrido aos 19 anos, por um produtor musical. Ela passou anos acreditando que a violência era de sua responsabilidade. “Não sabia como não me culpar”.

Créditos: Twitter

Oprah Winfrey

Oprah sofreu uma série de violências na infância, até a consumação do estupro aos 9 anos. Segundo ela, qualquer um que tenha passado por algo semelhante precisa passar a vida tentando reconstruir e resgatar a própria autoestima.

Créditos: Twitter

Luiza Brunet

No livro “Made in Brazil”, a modelo e atriz revelou ter sido abusada enquanto trabalhava como empregada doméstica na casa de uma família. O agressor era vizinho da família para quem Luiza trabalhava.

Créditos: Twitter

Pitty

Pitty também sofreu a violência dentro de casa. Em 2003, a cantora baiana afirmou que uma empregada da casa a levava para o banheiro e fazia carícias impróprias.

Créditos: Twitter

Xuxa

A apresentadora revelou ao Fantástico ter sofrido abusos aos 13 anos. “Nós achamos que somos culpados. Eu sempre achei que eu estava fazendo alguma coisa: ou era minha roupa ou era o que eu fazia que chamava a atenção. Então, ao invés de falar para as pessoas, eu tinha vergonha, me calava, me sentia mal, me sentia suja, me sentia errada”.

Créditos: Twitter

Rachel Ripani

Em 2015, a atriz revelou ter sido estuprada aos 7 anos por um primo mais velho. “Tudo o que eu conhecia do mundo mudava radicalmente naqueles minutos. Minha irmã percebeu que estávamos demorando para voltar e subiu, me salvando do que poderia acontecer ainda”

Créditos: Twitter

Gisele Itié

A atriz Gisele Itié revelou detalhes do abuso sofrido por um ex-namorado à revista Glamour, quando tinha 17 anos. Ela só conseguiu voltar a focar na carreira com o apoio da mãe e terapia.

Créditos: Twitter

Joanna Maranhão

A nadadora foi estuprada pelo ex-técnico Eugênio Miranda. Sua história inspirou a lei Joanna Maranhão, medida que determina que o prazo para que um crime sexual prescreva só comece a contar aos 18 anos da vítima, momento em que poderá denunciar

Créditos: Twitter

Kesha

A cantora Kesha precisou passar por uma reabilitação e inúmeras sessões de terapia após revelar ter sido estuprada pelo produtor musical Dr. Luke, que a forçou a misturar drogas e álcool antes do abuso. Kesha chegou a processar o agressor.

Créditos: Twitter

Pamela Anderson

A atriz sofreu abusos e diferentes formas de violência ao longo da infância e da adolescência. Aos dez anos, porém, Pamela foi estuprada pela babá que estava em casa. Ela sofreria mais dois abusos na adolescência.

Créditos: Twitter

Queen Latifah

Queen Latifah quebrou o silêncio de muitos anos e afirmou ter sido estuprada na infância por um adolescente que trabalhava na casa de seus pais.

Créditos: Twitter

Luana Piovani

Luana tinha por volta de 8 anos quando foi tocada de maneira imprópria. Isso a traumatizou e comprometeu diversas situações corriqueiras na vida da atriz, como uma ida ao ginecologista, por exemplo. “Foram umas quatro vezes esse abuso. E até hoje tenho certa dificuldade quando vou ao ginecologista. E acho que é por conta disso. Acho que a médica desconfiou porque eu tenho reações que sei que não comuns”, contou em entrevista à Rede Record.

Créditos: Twitter

Claudia Jimenez

A atriz afirmou, em entrevista à revista Quem, ter sido abusada ainda na infância, por um homem próximo ao seu pai. “Era menina e morava na Tijuca. Um senhor me bolinava. Ele comprava muitos chocolates e me convidava para entrar na casa dele”.

Créditos: Twitter

Monique Evans

Monique Evans afirmou ter sido estuprada aos 14 anos, episódio que estimulou um bloqueio sexual durante toda a vida adulta.

Créditos: Twitter

Helen Mirren

Helen Mirren contou à revista GQ que foi estuprada duas vezes na adolescência. À época, a atriz preferiu não denunciar, já que não era algo comum e orientado pelas autoridades.

Créditos: Twitter

Sinnead O'Connor

A cantora irlandesa afirmou, sem grandes detalhes, ter sido abusada dos 8 aos 13 anos de idade. Segundo ela, a violência causou traumas irreparáveis em sua vida.

Créditos: Twitter

Fiona Apple

Aos 12 anos, a cantora Fiona Apple foi abusada por um estranho no prédio em que morava. O trauma a tornou ainda mais introspectiva.

Créditos: Twitter

Cindy Lauper

A cantora fugiu de casa ainda jovem para escapar das tentativas de abuso do próprio pai. No início da carreira, em 1980, Cindy Lauper ainda fora forçada a ter uma relação sem consentimento com um homem estranho.

Créditos: Twitter

Fonte: Vírgula UOL