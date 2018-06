Eletrobras firma memorando com francesa EDF para estudos sobre Angra 3

A Eletrobras informou que, juntamente com sua subsidiária, a Eletronuclear, firmou um memorando de entendimento com a empresa francesa Électricité de France (EDF) para promover cooperação na área nuclear. A Eletronuclear é responsável pela operação das usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 e pela construção de Angra 3.

Segundo o comunicado publicado na noite de ontem (6) no site da Comissão de Valores Mobiliários, as empresas estudarão a possibilidade de a EDF colaborar com a retomada e conclusão das obras de Angra 3 e também no desenvolvimento de novas usinas nucleares no Brasil.

“Além disso, a companhia francesa contribuirá com sua expertise para a operação de Angra 1 e Angra 2 na prevenção do envelhecimento de materiais, na identificação do risco de obsolescência de equipamentos, em manutenção e em treinamento”, disse a Eletrobras.

A companhia francesa também se ofereceu para contribuir na operação das usinas Angra 1 e Angra 2, em temas como a prevenção do envelhecimento de materiais, a identificação do risco de obsolescência de equipamentos, em manutenção e treinamento.

As atividades a serem realizadas no âmbito do acordo serão feitas por meio de contratos específicos, que serão definidos posteriormente. A validade do memorando é de três anos, podendo ser estendida para até cinco anos.

Fonte: Agência Brasil