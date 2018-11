Eles vieram! The Rasmus faz show único em São Paulo neste domingo

(Foto: Anders Thessing/ divulgação)

Em 2017, o vocalista Lauri Ylönen e o baterista Aki Hakala, da banda de rock alternativo The Rasmus, estiveram no Brasil para divulgar o álbum Dark Matters. Em conversa exclusiva com o Virgula na época, prometeram que no ano seguinte voltariam ao país para fazer show. E cumpriram a promessa. Estão de volta para apresentação única neste domingo, 11 de novembro, no Tropical Butantã, em São Paulo.

O grupo finlandês traz ao país a tão aguardada Dark Matters Tour, que teve diversas apresentações sold out na Europa e promete repetir o sucesso na capital paulista. Cada show tem tido cerca de 22 músicas que passam pelos diversos hits da carreira, além de novas composições.

The Rasmus estourou nas paradas mundiais em 2003 com a música In The Shadows, que tinha clipe exibido à exaustão nas MTVs do todo o mundo. Na época, auge do emo, o grupo já se destacava por misturar o rock de guitarras pesadas e letras tristes com o pop dançante. O vocalista Lauri também chamava a atenção pelo seu visual, que incluía penas de pássaros no cabelo.

O álbum Dark Matters, de 2017, mostra o grupo mais à vontade em produzir canções dançantes que unem rock e batidas eletrônicas com lindas melodias nórdicas vinda da Finlândia. É um dos discos mais aclamados do grupo pela imprensa internacional e tem agradado de headbangers a indies.

Os ingressos para o show em São Paulo estão à venda. Corra para garantir o seu.

SERVIÇO:

The Rasmus em São Paulo

Data: 11 de novembro de 2018

Local: Tropical Butantã

End: Av. Valdemar Ferreira, 93 – 200 metros da Estação de Metrô Butantã

Horário: 18h (Abertura da casa) | 20h (Show)

Classificação etária: 16 anos. Entre 14-15 anos somente acompanhados por pai ou mãe munidos de documentos

Ingressos: ticketbrasil.com.br

Fonte: Vírgula UOL