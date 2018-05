Eles também: mais de 70% de indianos foram estuprados na infância

Meninos ficam em silêncio por vergonha e medo

Um produtor de vídeo foi contratado pelo governo indiano para conduzir um estudo sobre homens sobreviventes de estupro na infância. Segundo ele, existe uma cultura de indiferença no país sobre o que acontece com os meninos. Durante a investigação, Insia Dariwala abordou 160 homens indianos, dos quais 71% foram vítimas de estupro na infância. As informações foram publicadas no The Guardian.

A ministra de desenvolvimento de mulheres e crianças na Índia, Maneka Gandhi, fez um pedido no último mês para que as leis de proteção contra o abuso infantil sejam neutras em relação ao gênero da vítima. Maneka se reuniu com Dariwala e uma organização não governamental para realizar um estudo mais amplo sobre o abuso infantil de meninos.

“Meninos vítimas de abuso passam a vida toda em silêncio por causa do estigma e vergonha. É um problema sério que precisa de atenção”, disse a ministra. De acordo com os resultados levantados por Dariwala, 71% dos homens sofreram abuso na infância e 84,9% não contaram sobre o problema para alguém. Vergonha foi o principal motivo para o silêncio (55,6%), seguido por confusão (50,9%), medo (43,5%) e culpa (28,7%).

Arábia Saudita

O país islâmico pune estuprador e vítima com decapitação em público. As cabeças são costuradas de volta ao corpo e os envolvidos são enterrados. Também há a execução por apedrejamento, que é mais lenta e sofrida para o criminoso

Créditos: Reprodução

Afeganistão

O estuprador é morto com tiro na cabeça. A sentença é aplicada em quatro dias

Créditos: Reprodução

China

Tem pena de morte ao estuprador. Um tiro é disparado na espinha dorsal, abaixo do pescoço na aplicação da sentença. O sistema de condenação acontece de forma rápida e, em alguns casos, homens inocentes são executados. Castração também pode ser usada como pena para estupradores

Créditos: Reprodução

Emirados Arabes Unidos

Estuprou, morreu. Nos Emirados Árabes Unidos, o estuprador é enforcado em um período máximo de sete dias após a condenação

Créditos: Reprodução

Coreia do Norte

Regida por um ditador, a Coreia do Norte aplica punição instantânea a estupradores: o criminoso é morto com tiro na cabeça

Créditos: Reprodução

Irã

O estuprador é condenado à morte e enforcado em público. Em alguns casos, a vítima pode impedir a pena de morte e o estuprador é condenado à prisão perpétua

Créditos: Reprodução

Índia

Estupro não era considerado um crime grave no país, mas as coisas mudaram em 2013. Uma mudança na lei instituiu que estupradores podem ser condenados à morte e até executados por enforcamento

Créditos: Reprodução

Holanda

Na Holanda, diversos atos são considerados “estupro”. Até mesmo dar selinho em alguém sem permissão pode envolver punição por estupro. As penas variam de acordo com a idade e condições do criminoso, mas variam de 4 a 15 anos

Créditos: Reprodução

França

Na França, a pena para crimes que envolvem estupro também variam de acordo com as características do caso. As sentenças variam de 15 anos, 30 anos e até prisão perpétua com base nos danos causados à vítima

Créditos: Reprodução

Estados Unidos

Os Estados Unidos seguem as leis federais e estaduais. Se o caso de estupro é julgado pela lei federal, o estuprador pode ser condenado à prisão perpétua

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL