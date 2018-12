Eles estão chegando! Confira todas as estrelas da CCXP 2018

(Foto: montagem) As estrelas da CCXP 2018

O momento geek mais esperado do ano está prestes a começar. De 6 a 9 de dezembro acontece a edição 2018 da CCXP, na São Paulo Expo, em São Paulo. Considerado o maior evento de cultura pop do mundo, a Comic Con é o local dos sonhos para amantes de quadrinhos, cinema, séries, cosplay, RPG, games e tudo de maravilhoso que esse universo mágico oferece.

Outra grande atração da CCXP são os convidados especiais que participam dos painéis. São aqueles astros e ídolos que vemos nas telas de nossas casas, nos cinemas e que estarão em carne e osso no evento. Bem na nossa frente.

Este ano terá painéis com atores das famosas séries Game of Thrones, Stranger Things, Smallville, Deuses Americanos e The Umbrella Academy. Do cinema, estarão presentes estrelas e protagonistas de Vingadores: Guerra Infinita, Capitã Marvel, Shazam!, X-Men: Fênix Negra, Creed 2, Bird Box, Pokémon: Detetive Picachu e Power Rangers: Hora de Celebrar.

Até Gerard Way, vocalista da banda My Chemical Romance vem para o evento. No caso, ele falará sobre a série The Umbrella Academy, em que escreveu o roteiro.

Confira abaixo todos os astros que estarão na CCXP18 e saiba os dias, horários e locais em que vão se apresentar. Está chegando!

Noah Schnapp, de ‘Stranger Things’

Dia 9, domingo, às 20h no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Maisie Williams, de ‘Game of Thrones’

Dia 6, quinta, às 18h30 no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Sandra Bullock, de ‘Bird Box’

Dia 9, domingo, às 16h no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Michael B. Jordan, de ‘Creed 2’

Dia 9, domingo, às 10h30 no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Brie Larson, de ‘Capitã Marvel’

Dia 8, sábado, às 15h30 no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Sophie Turner, de ‘X-Men: Fenix Negra’ e ‘Game of Thrones’

Sexta, 7, às 16h no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Zachary Levi, de ‘Shazam!’

Dia 9, domingo no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Caleb McLaughlin, de ‘Stranger Things’

Dia 9, domingo, às 20h no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Sebastian Stan, de ‘Vingadores: Guerra Infinita’

Dia 8, sábado, às 15h30 no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Tom Welling, de ‘Smallville’

Dia 7, sexta, às 14h no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Ricky Whittle, de ‘Deuses Americanos’

Dia 6, quinta, às 13h30 no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Florian Munteanu, de ‘Creed 2’

Dia 9, domingo, às 10h30 no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Gerard Way, de ‘The Umbrella Academy’ e vocalista do ‘My Chemical Romance’

Dia 8, sábado, às 20h no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

John Bradley, de ‘Game of Thrones’

Dia 6, quinta, às 18h30 no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Sadie Sink, de ‘Stranger Things’

Dia 9, domingo, às 20h no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Jessica Chainstain, de ‘X-Men: Fenix Negra’

Sexta, 7, às 16h no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Trevante Rhodes, de ‘Bird Box’

Dia 9, domingo, às 16h no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Emmy Raver-Lampman, de ‘The Umbrella Academy’

Dia 8, sábado, às 20h no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Tom Hopper, de ‘The Umbrella Academy’

Dia 8, sábado, às 20h no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Justice Smith, de ‘Pokémon: Detetive Picachu’

Dia 9, domingo no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

David Castañeda, de ‘The Umbrella Academy’'

Dia 8, sábado, às 20h no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Jason Faunt, de ‘Power Rangers: Hora de Celebrar’

Dia 9, domingo, às 19h no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Walter Emanuel Jones, de ‘Power Rangers: Hora de Celebrar’

Dia 9, domingo, às 19h no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Ciara Hanna, de ‘Power Rangers: Hora de Celebrar’

Dia 9, domingo, às 19h no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Erin Cahill, de ‘Power Rangers: Hora de Celebrar’

Dia 9, domingo, às 19h no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

Yoshi Sudarso, de ‘Power Rangers: Hora de Celebrar’

Dia 9, domingo, às 19h no Auditório Cinemark XD

Créditos: reprodução

