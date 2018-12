Elenco de ‘As Crônicas de Nárnia’ posa junto mais de dez anos depois

Leia maisElefante morre após ficar preso em cerca durante caçada por …Ir para a praia regularmente é recomendado pela ciência

As Crônicas de Nárnia foram um baita sucesso, seja a sequência de livros ou a franquia cinematográfica. Portanto, é bem capaz que você se lembre de quando foi apresentado aos atores, mesmo que já façam 13 anos do primeiro longa.

O fato é que Georgie Henley, Skandar Keynes, William Moseley e Anna Popplewell se reuniram para celebrar o aniversário de Anna e encheram os fãs de nostalgia.

“Há quase 15 anos, eu conheci esses três e minha vida mudou para sempre”, afirmou William Moseley ao postar a foto no Instagram.

O último filme da franquia As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada chegou em 2010.

Fonte: Vírgula UOL