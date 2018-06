Eleitores do Tocantins voltam às urnas para eleição suplementar

Eleitores do estado do Tocantins voltam neste domingo (3) às urnas para eleger um novo governador. As eleições ocorrem após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassar, em março, os mandatos de Marcelo Miranda (MDB), e de sua vice, Cláudia Lélis (PV), por arrecadação ilícita de recursos para a campanha de 2014.

Estão concorrendo ao governo Carlos Amastha (PSB), Katia Abreu (PDT), Marcos de Souza Costa (PRTB), Márlon Reis (Rede), Mauro Carlesse (PHS) e Vicentinho (PR). O candidato Mário Lúcio Avelar (PSOL) concorrerá sub judice, o que significa que seu registro de candidatura aguarda uma decisão final.

Os eleitos ficarão no cargo até 31 de dezembro. Em outubro, nas eleições gerais, os eleitores voltarão às urnas para eleger um novo nome para o governo do estado.

O TSE aprovou na última terça-feira (29), o envio de força federal para as eleições suplementares do Tocantins para garantir que o pleito seja realizado com segurança.

Eleições ocorrem em 20 municípios

Eleições suplementares ocorrem ainda neste domingo em 20 municípios de nove estados. Ao todo, 1,5 milhão de eleitores devem participar dos pleitos.

De acordo com o TSE, as novas eleições ocorrem em razão de decisões da Justiça Eleitoral que afastaram os mandatários anteriores dos cargos por indeferimento do registro de candidatura ou cassação do mandato. Em todas as cidades, a votação ocorrerá das 8h às 17h, no horário local.

Os municípios que terão novas eleições para prefeito e vice-prefeito são: Jeremoabo (BA), Pirapora do Bom Jesus, Bariri e Turmalina (SP), Umari, Tianguá, Frecheirinha e Santana do Cariri (CE), Teresópolis (RJ), Bom Jesus (RS), Niquelândia (GO), Vilhena (RO), Guanhães, Ipatinga e Pocrane (MG), João Câmara, Pedro Avelino, São José do Campestre, Parazinho e Galinhos (RN).

Além do pleito deste domingo, no próximo dia 24 de junho, eleitores de mais seis municípios – Santa Luzia, Itanhomi e Timóteo (MG); Cabo Frio e Rio das Ostras (RJ); e Moju (PA) – também voltarão às urnas para escolher prefeitos e vice-prefeitos.

Fonte: Agência Brasil