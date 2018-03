Eleitor tem até 9 de maio para fazer biometria no interior de São Paulo

O eleitor que não conseguir fazer até hoje (23) a biometria nos municípios onde o cadastramento é obrigatório, ainda poderá regularizar a sua situação até 9 de maio, data-limite do calendário eleitoral para alistamento, transferência e atualização de dados.

O prazo do cadastramento obrigatório (revisão do eleitorado) termina hoje (23) nos seguintes municípios paulistas: Guarulhos, Sorocaba, Votorantim, Botucatu, Araçoiaba da Serra, Salto de Pirapora, Itatinga, Pardinho e Várzea Paulista. Em outras 75 cidades do estado, o prazo acaba na terça-feira, dia 27. Os interessados podem consultar o endereço eletrônico ou acompanhar pelo facebook tresp.oficial.

Concluída a revisão, para evitar o cancelamento do alistamento eleitoral, o cidadão ainda tem a oportunidade de regularizar a sua situação perante a Justiça Eleitoral até 9 de maio, quando o cadastro é fechado para a preparação das eleições.

Basta procurar o cartório eleitoral ou um posto de atendimento. Não haverá necessidade de pagar multa pelo cancelamento, mas haverá multa de R$ 3,51 pela ausência a cada turno do pleito.

Os eleitores dos municípios não submetidos à revisão eleitoral não necessitam realizar o cadastramento biométrico para votar nestas eleições. Em todo o estado, poderão comparecer até 9 de maio as pessoas interessadas em alistamento ou transferência de zona eleitoral.

Nos últimos meses, 84 municípios paulistas passaram pelo processo de revisão do eleitorado. Cerca de dois milhões e meio de pessoas foram convocadas para o cadastramento das impressões digitais.

Guarulhos e Sorocaba, os maiores colégios eleitorais, somam mais da metade desse eleitorado. Em Guarulhos, faltam cerca de 27% dos 943 mil inscritos. Em Sorocaba, cerca de 22% dos 498 mil. No total dos municípios sob revisão, esse índice está em torno de 24% até o momento.

Fonte: Agência Brasil