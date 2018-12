Elefante morre após ficar preso em cerca durante caçada por comida

Um elefante morreu sufocado ao tentar passar por uma cerca em busca de comida na reserva Nagarhole National Park, na Índia.

Moradores da região ajudaram a retirar o animal da cerca depois de encontrarem ele já morto. Segundo o site Daily Mail, o elefante tinha 42 anos e foi identificado pela WWF como sendo de uma espécie ameaçada.

A imprensa local afirma que as cercas foram erguidas na região com fundos do governo para evitar que os elefantes da reserva destruíssem as plantações locais. Ambientalistas criticam a iniciativa e ambientalistas argumentam que, então, as cercas deveriam ser mais altas para que os animais não conseguissem de forma alguma ultrapassá-las.

Fonte: Vírgula UOL