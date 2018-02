“Ela é a minha cara”, responde Kylie Jenner à fã sobre a filha Stormi

Instagram Celebridade contou que passa o dia todo olhando para a filha

A celebridade Kylie Jenner surpreendeu uma fã na noite de quarta-feira (21) ao responder sobre como estava a filha, a recém-nascida Stormi Webster. “Como está a Stormi?, perguntou a fã via Twitter. “Ela está bem, passo o dia todo olhando para ela. Ela é a minha cara quando eu era bebê”, respondeu a famosa.

Kylie manteve a gravidez “em segredo” e além fotos no Instagram e alguns posts no Twitter, tem vivido os primeiros momentos de mãe de forma privada.

12 momentos emocionantes da gravidez de Kylie Jenner

1 de 12

A gravidez de Kylie Jenner

Video “Para Nossa Filha” reúne momentos da gravidez de Kylie Jenner

Créditos: Youtube/ Reprodução

Fonte: Vírgula UOL