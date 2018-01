Ela disse sim! Tatá Werneck foi pedida em casamento pelo ator Rafael Vitti

Reprodução/Instagram Rafael Vitti e Tatá Werneck

Tatá Werneck foi ao programa Encontro, da Fátima Bernardes para falar sobre seu trabalho na nova novela Deus Salve o Rei e acabou anunciando que foi pedida em casamento pelo ator Rafael Vitti.



“Eu achei que fosse de uma forma romântica, mas estava no banheiro. O Rafa me chamou, falei que estava no banheiro e pedi pra ele não entrar… saí, com a calça aberta ainda e ele perguntou se queria casar com ele. Fechei o botão e disse quero!”, afirmou a atriz e apresentadora.

Reprodução/Instagram Tatá Werneck e Rafael Vitti

Tatá e Rafael são um dos principais casais de famosos do momento. Ela é 12 anos mais velha que ele, mas os dois parecem almas gêmeas.

Nino, cachorro adotado por Tatá Werneck

1 de 5

Nino, cachorro adotado por Tatá Werneck

Créditos: Reprodução/Instagram

Nino, cachorro adotado por Tatá Werneck

Créditos: Reprodução/Instagram

Nino, cachorro adotado por Tatá Werneck

Créditos: Reprodução/Instagram

Nino, cachorro adotado por Tatá Werneck

Créditos: Reprodução/Instagram

Com Alberto, pai de Tatá

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL