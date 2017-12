Efeito propina

A pesquisa Ibope, divulgada nesta quarta-feira (13) pelo Jornal Diário de Cuiabá, mostra que a prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos (DEM) tem a aprovação de 80% dos várzea-grandenses. Já do outro lado da ponte, em Cuiabá, a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) é desaprovada por 61% dos cuiabanos. Emanuel sofre com a falta de confiabilidade da população de Cuiabá após ser flagrado em um vídeo recebendo propina do ex-governador Silval Barbosa.