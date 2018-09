Educação com gestão e responsabilidade

Independente da época que estejamos passando, o gestor tem a obrigação de se preocupar com a população, que por meio democrático, o elegeu e confiou o voto para que este faça a melhor administração do seu município. E é exatamente esse voto de confiança que honrarei até meu último dia como prefeito de Cuiabá.

Um dos meus princípios quanto gestor é a valorização do servidor público. Faço questão de pagar o salário em dia e manter as contas da Prefeitura sadias e corretas. Inúmeras vezes recebemos os representantes dos servidores da Educação em meu gabinete para dialogarmos, tanto eu como o secretário de Educação Alex Passos, para tentarmos atender as demandas da classe. Acho muito justo o motivo pelo qual lutam, mas preciso dizer que tenho que ter responsabilidade com o dinheiro público. Gostaria muito de atender todas as reivindicações, mas existem limitações fiscais que não me permitem tal ação.

A última revisão da Lei Orgânica aconteceu há oito anos e, de forma inédita, cumprindo um compromisso feito aos profissionais da Educação, demos 100% de liberdade para que o sindicato, os servidores e a Secretaria de Educação promovessem a revisão da Lei que garante o ganho real de 3,58% para cada ano e que será encaminhada ao Legislativo Municipal. Lembrando que é uma nova lei, com avanços significativos, que a tornarão exemplo em todo o país. Isso é valorização do servidor público.

Quero ressaltar que dos nove itens que nos foi enviado, oito foram atendidos ou encaminhados para atendimento no prazo legal e apenas um não foi atendida por completo.

Por isso determino à minha equipe e peço a todos servidores da Educação e ao SINTEP que continuemos as negociações. Estamos muito próximos do acordo e precisamos juntos pensar nas 55 mil crianças da nossa amada Cuiabá.

Juntos encontraremos uma saída!

