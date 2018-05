Eduardo Costa relembra namoro com Helen Ganzarolli: “Eu vacilei”

Helen Ganzarolli e Eduardo Costa namoraram em 2012

O cantor Eduardo Costa relembrou o namoro com a apresentadora Helen Ganzarolli e afirmou que “vacilou” com ela. Os dois assumiram o namoro em outubro de 2012, mas, em boatos de traição, acabou em 2013.

“Vivemos momentos incrívei. Dos relacionamentos que tive é o que mais me traz boas lembranças, até porque eu e a Helen, ​além de namorados, a gente era muito amigos. E a Hellen sempre foi uma pessoa muito importante na minha vida e é até hoje”, disse ele no Fofocalizando.

O cantor sertanejo ainda afirmou: “Eu era um pouco deslumbrado naquela época, eu vacilei. Hoje a história seria diferente. A gente estaria casados. Ela é uma pessoa muito importante pra mim”.

Fonte: Vírgula UOL