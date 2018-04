Edson Celulari comemora aniversário passeando de helicóptero

E aí, como você passou o fim de semana?

Os filhos de Claudia Raia e Edson Celulari passaram a manhã do domingo juntos! Enzo Celulari e Sophia Raia aproveitaram o dia do aniversário de 21 anos do garoto para dar um passeio de helicóptero em Petrópolis, no Rio. Junto com os irmãos estava Victoria Bartelle, namorada de Enzo. O casal está junto desde julho do ano passado.

@airjettaxiaereo

Uma publicação compartilhada por Enzo Motta Raia Celulari (@enzorcelulari) em 15 de Abr, 2018 às 7:58 PDT

Fonte: Vírgula UOL