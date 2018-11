Edição comemorativa dos 50 anos de Woodstock pode rolar em 2019

Leia maisCrianças de 8 e 10 anos se unem em casamento ciganoMulher traída mata o namorado, pica a carne e serve em jantar …

Você já deve ter ouvido falar do lendário festival de Woodstock, que aconteceu no fim dos anos 60. No line-up, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who e muitos outros músicos marcantes.

A novidade é que Michael Lang, criador e produtor executivo do festival, disse ao Poughkeepsie Journal que há um plano para fazer uma edição comemorativa de 50 anos de Woodstock.

“Nós definitivamente temos planos. Estou animado. Estou animado de verdade. São apenas planos. Nada está em contrato fechado ainda. Mas está muito perto”, afirmou Lang.

Lang ainda falou da temática da edição: “Queremos inspirar as pessoas a falarem, se envolverem, votarem, e nos ajudarem a salvar o planeta. Estamos em perigo e parece que voltamos no tempo em muitas maneiras. É perturbador ver como as coisas continuam semelhantes ao que eram nos anos 60”.

Woodstock

O site Bored Panda recuperou um ensaio que a extinta revista Life publicou sobre o lendário festival de Woodstock, nos Estados Unidos, em 1969

Créditos: Reprodução / Life

Fonte: Vírgula UOL