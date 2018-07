Eddie Vedder tira filha para dançar durante show; veja vídeo

Eddie Vedder, vocalista do Pearl Jam, tirou sua filha caçula para dançar durante show em Roma, na Itália, na última semana.

A pequena, de nove anos, estava no palco com a irmã mais velha, Olivia, e a mãe. De repente, o vocalista começou a dançar com ela no intervalo de uma das músicas. O momento foi filmado por um fã e postado nas redes socias.

Uma publicação compartilhada por @neil_pj em 27 de Jun, 2018 às 7:28 PDT

Fonte: Vírgula UOL