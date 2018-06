Eddie Vedder é vaiado em show por piada sobre Copa do Mundo

(Foto: reprodução) Eddie Vedder

Nesta semana o Pearl Jam se apresentou em Amsterdã, na Holanda, e passou por um momento desconcertante quando Eddie Vedder resolveu fazer uma piada sobre a Copa do Mundo.

O vocalista desejou sorte à seleção holandesa na Copa. Só que o time da Holanda, conhecido como ‘Laranja Mecânica’, não se classificou para o Mundial de 2018. Ao perceber que o público não gostou, tentou consertar dizendo: “Assim como a Itália, que também não se classificou”.

A piada de Vedder rendeu vaias à banda. Uma cena bastante incomum nos shows do Pearl Jam, que além de ser grandiosos por suas canções, são muito elogiados por discursos sociais e ecológicos.

As infos são do Alternative Nation.

O jeitinho brasileiro de Eddie Vedder:

A 1º vez a gente não esquece

Eddie veio ao Brasil em 1996 para acompanhar os Ramones em sua última turnê na América do Sul. Ele viajou a convite do amigo Johnny Ramone, assistiu aos shows e registrou tudo em vídeo.

Créditos: Reprodução

Soy Brasil, Soy Ramones

Na primeira tour brasileira do Pearl Jam, em 2005, eles mandaram o cover de “I Believe In Miracles”, pois sabem da paixão dos brasileiros pelos Ramones.

Créditos: Getty Images

No Lolla

E repetiram a mesma música no Lollapalooza de 2013.

Créditos: Getty Images

É um degustador

Eddie Vedder jantou no restaurante Paris 6 em 2013, na época do Lolla, e deixou um presente: um desenho assinado em um prato

Créditos: Reprodução

Brasileiríssimo

Eddie aprendeu rapidinho a falar um “português ok”, e sempre se dirige ao público falando na nossa língua.

Créditos: Getty Images

Por dentro do que rola no Brasil

Bom ativista e defensor dos direitos humanos, Eddie falou durante o show do Lolla, em 2013: “Parabéns, São Paulo, por respeitar casamentos entre pessoas do mesmo sexo”. Ele não é incrível <3

Créditos: Getty Images

Sua bandeira, minha roupa

Ele também faz questão de levar nossa bandeira para os shows

Créditos: Reprodução

Luau pra galera

Em 2013, quando veio em carreira solo, apareceu de surpresa na praia de Ipanema pra tocar um “Even Flow” pra galera.

Créditos: Reprodução

Soy "quase carioca"

E ficou “in love” com as praias do Rio. Fez até stand up paddle!

Créditos: Reprodução

Não tem pra ninguém

E encarnou o melhor “Jacaré” que o Rio já viu!

Créditos: Reprodução

Então, já sabem…

“Brasil, estou chegando!!!!”

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL