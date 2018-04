Eddie Vedder canta ‘Black’ com brasileiro vocalista de banda cover do Pearl Jam

(Reprodução/ Facebook) Eddie Vedder e Sergio Vedder

Leia mais’Só homens fracos não apoiam mulheres’, diz Eddie Vedder em show …Em show solo, Eddie Vedder proíbe uso de celulares. E público …

Eddie Vedder esteve semana passada em São Paulo. Primeiro para se apresentar com o Pearl Jam no festival Lollapalooza e depois para três shows solos esgotados no Citibank Hall.

Na última apresentação solo, no dia 30, o cantor norte-americano emocionou a plateia ao chamar ao palco o brasileiro Sergio Vedder, cover de Eddie Vedder e vocalista da banda Blaymorphed, cover de Pearl Jam.

Juntos, fizeram uma versão de Black, do Pearl Jam. Sergio sentou no banco e tomou conta do microfone, enquanto Eddie se concentrou em tocar a guitarra. No meio da canção, o vocalista original se juntou ao brasileiro para ajudar no vocal.

Confira abaixo! Imagine a emoção de Sergio.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Pearl Jam no Lollapalooza Brasil 2018

Créditos: Marta Ayora

Mais galerias

Gorillaz em São Paulo

Depeche Mode no Allianz Parque, em SP

Christina Aguilera sem maquiagem na Paper Magazine

Mais galerias

Gorillaz em São Paulo

Depeche Mode no Allianz Parque, em SP

Christina Aguilera sem maquiagem na Paper Magazine

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1274961’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL