Ed Sheeran tem a turnê mais lucrativa dos últimos 30 anos; veja lista

Ed Sheeran foi o artista que mais lucrou com shows em 2018. Segundo o relatório Pollstar, o cantor britânico ganhou mais dinheiro com sua turnê ‘Divide’ neste ano do que qualquer outro artista nas últimas três décadas.

De acordo com a Rolling Stone, o dono dos sucessos ‘Perfect’ e ‘Shape of You’ vendeu mais de 4,8 milhões de ingressos para 94 shows em 53 cidades diferentes. A arrecadação foi de US$ 432 milhões (aproximadamente R$ 1,68 bilhões).

Atrás da turnê de Ed Sheeran, ficou o tour ‘Reputation’ de Taylor Swift (US$ 345 milhões), seguido por ‘On The Run II’ de Beyoncé e Jay-Z (US$ 254 milhões). Pink, Bruno Mars, Eagles, Justin Timberlake, Roger Waters, U2 e The Rolling Stones completam a lista.



Ed Sheeran em SP

Créditos: Manuela Scarpa/Photo Rio News

Fonte: Vírgula UOL