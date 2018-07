Ed Sheeran supera o AC/DC com turnê mais lucrativa do ano e quebra recorde

Ed Sheeran

A gente sabe que o ano tá longe de acabar, mas as listas de turnês mais lucrativas do ano já saíram e Ed Sheeran está no topo.

Segundo o ranking da Pollstar, o cantor britânico ultrapassou o recorde do AC/DC e arrecadou US$ 213 milhões em ingressos de sua turnê mundial. O recorde anterior era de US$ 177 milhões.

Confira a lista completa:

1- Ed Sheeran: US$ 213.9 milhões

2- Bruno Mars: US$ 113.4 milhões

3- Rolling Stones: US$ 100.8 milhões

4- Taylor Swift: US$ 98 milhões

5- P!nk: US$ 95.6 milhões

6- Eagles: US$ 84 milhões

7- Justin Timberlake: US$ 83.8 mil



Fonte: Vírgula UOL