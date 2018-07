Ed Sheeran homenageia fã de 11 anos que morreu por causa de doença rara

(Foto: reprodução/ Instagram)

Além de ruivo, mega talentoso e compor as canções mais radiofônicas dessa década, Ed Sheeran também é conhecido por ser carinhoso com os fãs. Nesta quarta, 4, o cantor britânico demonstrou mais uma vez o quanto se importa com cada um deles e postou uma foto de Melody Driscoll, menina de 11 anos que morreu recentemente.

Fã de Sheeran, Melody sofria de síndrome de Rett, doença rara que a impedia de ter contato com outras pessoas por conta de riscos de infecção. No entanto, ela e o cantor se encontraram em 2016, quando ele a visitou no hospital e fez um show particular.

Ao saber de sua morte, Sheeran postou uma foto com a garotinha e escreveu: “Descanse em paz, bela Melody”. Confira:

(Foto: reprodução/ Instagram)

Ed Sheeran

Ed Sheeran

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL