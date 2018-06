Ed Sheeran deixa palco duas vezes durante show: “nunca tinha acontecido”

Ed Sheeran passou por uma situação inédita durante show na cidade de Cardiff, no País de Gales, no último sábado (24). O cantor inglês deixou o palco duas vezes para ir ao banheiro.

Logo no começo do show, ele disse ao público que precisava fazer xixi e voltava em seguida. Três canções depois, ele saiu do palco mais uma vez. “Eu me apresento desde os 14 anos e nunca tinha acontecido nada parecido. Agora, faço isso diante de 60 mil pessoas”, disse para a plateia.

O público, como era de se esperar, entendeu e aplaudiu o cantor pela sinceridade.

Aos 27 anos, Ed Sheeran está em turnê com seu álbum ‘Divide’.

