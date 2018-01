Ed Motta diz que chorou ouvindo Pabllo Vittar: ‘Timbre lindo! Tem meu respeito’

(Foto: divulgação/montagem)

Enquanto muitas pessoas criticam o talento musical de Pabllo Vittar, questionando sua voz, a drag queen mais popular do Brasil acaba de ganhar um fã de peso na música brasileira: Ed Motta.

Nesta quinta, 4, o cantor de soul e r&b, sobrinho de Tim Maia, teceu inúmeros elogios à apresentação de Pabllo no programa Altas Horas, da Rede Globo, ao cantar a música I Have Nothing, de Whitney Houston.

Pelo Facebook, Ed Motta escreveu:

“Por preconceito, admito, eu sempre duvido artisticamente do que é muito popular, do prato mais pedido do cardápio, do filme premiado. Essa semana tive uma surpresa imensa assistindo ao vídeo da Pabllo Vittar cantando um grande sucesso da Whitney Houston. Eu chorei de verdade vendo porque não imaginava essa musicalidade, timbre lindo nas notas graves e quando atingiu as notas altas foi com propriedade. Depois conferi pelo YouTube que faz tempo que o talento dela é verdadeiro e genuíno.

Muita gente denominada/inventada pelo mercado como “artista” com grandes vendagens, premiações simuladas, não tem um terço da capacidade vocal de Pabllo Vittar.

Pabllo faz um sucesso imenso, mas tem um exército de ódio yang que se incomoda profundamente com o que isso representa na sociedade obediente e engessada. Pabllo Vittar tem meu respeito”.

Confira abaixo:

Assista a performance de Pabllo Vittar no Altas Horas:

